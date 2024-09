A fiatalok a retró hengeres falfestést is kipróbálhatták a Vidéken Jó! Alapítvány szervezésében

Fotó: Bozsits József

A Farming Charming Erasmus+ program összetartó ereje

A projekt során a fiatalok a helyiekkel is megismerkedhettek, közös programok során bemutathatták az érdeklődőknek munkájuk eredményeit és a fiatalok különböző farmokat is meglátogattak a környékben. A nemzetközi közegben eltöltött közel 2 hét alatt a résztvevők között barátságok szövődtek, a csoportmunka erejét tapasztalhatták meg és angol tudásukat is fejleszthették. A projekt az Európai Unió támogatásával az Erasmus+ program keretében valósult meg.