Nem ez az a nap, amelyen átkozódni fogunk az autóban ülve, a dugókban rostokolva – de az is igaz, hogy a haladás sem gördülékeny. A Harkány felé tartó 58-as úton csatornaépítés miatt van kisebb torlódás, Pécsett, a Kórház téren reggel nem működtek a lámpák, így ott is lassú a forgalom. A bodai bekötőnél még mindig megy az aszfaltmarás, az abaligeti elágazónál a csatornát építik, ezeken a helyeken is lehet fennakadás. Az 57-es úton, Mohács felé kaszálnak, itt fokozottan figyeljünk. Az M60-as úton Bóly magasságában aszfaltoznak, így ott egysávos a közlekedés.