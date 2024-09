Ahogyan korábbi cikkünkben is írtuk, a fecskék óriási bajba kerültek a hirtelen jött hideg és eső miatt. Összekuporodva próbálják erkélyeken és teraszokon átvészelni ezt az időt, mire újra felmelegszik az időjárás, és útnak indulhatnak. Már ha egyáltalán kibírják addig, mivel a hideg miatt az élővilág is lelassul, így a táplálékul szolgáló rovarokat nehezebb megtalálniuk.

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Mindenki aktívan segít a fecskék megmentésében

Példaértékű az az összefogás, amit tapasztaltunk az elmúlt néhány napban a fecskék megmentésével kapcsolatban. Útjára indult egy Facebook-csoport is, ahova megszámlálhatatlanul sok segítő poszt, felajánlás és segítségkérés kerül ki. Rengeteg civil jelzi állatmentő egyesületeknek, ha talál egy fecskét, de többen el is viszik az állatokat a madármentőkhöz. Többen nagyobb mennyiségű, fecskéknek kiváló eledelt biztosítanak, de akadnak olyan lelkes emberek, akik maguk próbálják meg a fecskéket újra erősebbé tenni. Ebből is látszik, hogy mindenki átérzi az eset komolyságát. Azoknak lehet különösen sokkoló a helyzet, akik láthatták a Balaton partjain tömegesen elpusztult madarakat.

Rontani nem lehet, csak segíteni a helyzeten

A napokban egy lelkes komlói hölgynél jártunk, aki érkezésünkkor pont telefonált egy autó alatt meghúzódó fecske ügyében. Beszélgetésünk alatt is folyamatosan csörgött mobilja, ami jól jelzi, hogy bíznak benne az emberek. Önmagát inkább egy nagyon lelkes, de hozzá nem értő fecskeszerető embernek állította be, aki két évvel ezelőtt foglalkozott először vándormadárral. Egy fiókát talált, de hiába keresett fel több állatvédőt, nem tudtak segíteni neki, ezért befogadta magához. Volt már nála olyan fecske is, amit egy idős néni vitt neki augusztus legvégén, mert gyenge volt. Elengedni nem engedhette el már a tél közeledtével, így nevelgette a madarat. Rengeteget tanult Orbán Tamás fecskeszakértőtől, akire mindig számíthat, ha kérdése merül fel. Ezek a történetek mind segítették abban, hogy a jelenlegi helyzetben rengeteget tud segíteni a fecskéken.