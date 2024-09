A Grastyán Endre-emlékművet nem csak nézni lehet, ki is lehet próbálni

A Théta elnevezésű szobor az agyhullámokat idézi meg Készmann József művészettörténész a helyszínen elmondta, hogy a plasztika belsejébe akár be is lehet ülni vagy feküdni, pihenésre, relaxálásra vagy elmélkedésre is használható az alkotás. A szobor belsejében lehetősége van a használónak QR-kód beolvasával a théta aktivitást generáló frekvenciájú, meditatív hangzású zenét hallgatni.