Lelkigondozói szolgálat a Pálos Lelki Központban

Az előadásokon túl a Pálos Lelki Központban ingyenes lelkigondozói szolgálat is működik, ahol szakértők segítenek a gyász mellett kapcsolati problémák, hivatáskeresés és egyéb elakadások esetén. A lelkigondozó munkája hasonló egy coach-éhoz vagy tanácsadóéhoz, ám esetében hite és vallási háttere is szerepet játszik a segítségnyújtásban, a támogatás során spirituális szempontokat is figyelembe vesz. A szolgáltatás ingyenes, így a Pálos Lelki Központ weboldalán található elérhetőségeken bátran kereshetik a szakembereket azok, akik úgy érzik, hogy segítségre van szükségük.