Háromgyerekes család házának teteje szakadt be, összefogott értük a falu – (VIDEÓ) Szívszorító esemény rázta meg a háromgyermekes Juhász család napjait. Szabadszentkirályi házuk teteje a múlt hétvégi heves esőzésekkor beomlott. Szülők és gyermekeik szerencsésen kimenekültek, de otthonuk lakhatatlanná vált, a kár pedig hatalmas. A falu egy emberként fogott össze, Almás Roland polgármester támogatásával most szélesebb körben is segítséget kérnek, hogy a szabadszentkirályi család a fagyok előtt visszaköltözhessen otthonába.