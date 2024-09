A szeretetszolgálat ugyanakkor azt is hangsúlyozta: Pécsett és hazánkban is jelen vannak hajléktalan embertársaink. Meggyőződésük, hogy az ő helyzetük javítása nem csupán szakmai hivatástudatból adódóan fontos, de nagyban hozzájárul az adott környékeken élők, sőt az egész társadalom zavartalanabb mindennapjaihoz is – érveltek.