A WHO fizikai aktivitásra vonatkozóan a 65 év feletti korosztálynak a rendszeres testmozgást heti 150-300 perc időtartamú, közepes intenzitású vagy heti 75-150 perc erős intenzitású fizikai aktivitással javasolja, kiemelve, hogy emellett hetente legalább két alkalommal iktassunk be közepes vagy annál erősebb intenzitású, minden nagyobb izomcsoportot megmozgató izomerősítő, és az egyensúlyt fejlesztő, összetett gyakorlatokat. A cél az idősödéssel járó funkcióvesztés ellensúlyozása, az izomerő, állóképesség, mobilitás fejlesztése, az elesés megelőzése. Ez azért is lényeges, mert a népbetegségnek számító csontritkulás miatt ebben a korcsoportban a csonttörések száma egyre nő, ami időskorban végzetes lehet.