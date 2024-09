A teljes beruházás illetően a munka dandárja 2026 és 2028 között érkezik el, ebben a három esztendőben a városi, a szigeti oldalon is dolgoznak majd, s közben persze maga a híd is épül. Mohács határától a hídig az építkezés befejezéséig szintén kétszer kétsávos út készül 2,7 kilométer hosszan a meglevő önkormányzati út nyomvonalán, annak elbontása után. A szakaszon egy közút és iparvágányok felett futó két híd is épül, valamint egy kerékpáros aluljáró is a tervek része. A Duna felett két ártéri és egy mederhíd készül, összesen 756 méter hosszúságban, szintén kétszer kétsávos, osztott pályás útként, kerékpárúttal.

A szigeti oldalon, Csátalja közelében az 51-es főúttól induló új, csaknem 20 kilométeres, kétszer egysávos utat építenek (amely a későbbiekben 2x2 sávos autóúttá fejleszthető) Újmohácsig. Ehhez az 51-es út kiinduló pontjában és Sárhát közelében körforgalmat is kialakítanak, míg Újmohácsnál csomópont készül, osztott pályás kialakítással.