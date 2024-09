Szeptember 28-án ismét megtartja a Magyar Népmese Napját a szigetvári Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület. A BázisPont Közösségi Térben aznap 14.30-tól 18.30-ig várják a családokat. Mint arról Auguszt-Baranyai Szandra, az egyesület elnöke beszámolt, az eseményt hagyományosan a szeptember 30-hoz legközelebbi szombaton tartják.

– Különböző népi hagyományokat elevenítünk fel, valamint a kézműves foglalkozások és játékok mentén népmesékhez köthető varázslatos világba kalauzoljuk el a rendezvényre érkező családokat. A gyerekek kipróbálhatják milyen megsütni saját kürtöskalácsaikat, segíthetik Eszes Jankót a királykisasszony kezének elnyerésében, megfonhatják saját kosaraikat, játszhatnak a népi játszótéren és bábszínházi előadást is nézhetnek közösen a szülőkkel, nagyszülőkkel – fogalmazott.

Az esemény ideje alatt tehát megtekinthető, kipróbálható a baba kiállítás, népi játszótér, mesés kincskereső. S különböző műsorokkal is várják a családokat. Délután 15 órától magyar népmesék vetítésével készülnek, majd jön a Vajaspánkó mese (bábszínház), 17 órakor kezdődik Orlik István gyermekműsora, majd az eseményt népmesék vetítésével is zárják. Az egyesület a következő időszakra is készül programokkal, ezekről közösségi oldalukon is beszámolnak.