Lassan egy hónapja indult újra a tanév, és újra megnövekedett a helyközi közlekedést használó diákok száma is. Idén március 1-jétől a MÁV-VOLÁN-csoport járatain is minden 14 év alatti gyermek díjmentesen utazhat. Az elmúlt hetek tapasztalata azt mutatja, hogy sok 14 év alatti gyermek iratok nélkül indul el, maximum diákigazolványt tart magánál, ami nem elegendő.

A díjmentes utazási jogosultság csak akkor vehető igénybe, ha a gyermek hitelt érdemlően – személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel igazolni tudja életkorát. A jogosultságot igazoló okmányt minden ellenőrzéskor meg kell mutatni – a Volánbuszokra való felszálláskor az autóbusz-vezetőnek, illetve a MÁV-START és a MÁV-HÉV járatain a jegyvizsgálatot végző kollégáknak. Érdemes az igazolványt előkészíteni, és már kérés nélkül bemutatni, ez nagyban segíti és gyorsítja a MÁV-VOLÁN-csoport munkatársainak munkáját is.

A 14 év feletti, magyar diákigazolvánnyal rendelkező tanulók kedvezményes árú ország- és vármegyebérlettel utazhatnak. Vonaton a bérletet és az érvényes diákigazolványt is meg kell mutatni a jegyvizsgálónak, az autóbuszra való felszálláskor pedig az autóbusz-vezető közelében található készüléken be kell olvastatni a bérleten látható kódot, majd a bérletet és az érvényes diákigazolványt is minden alkalommal meg kell mutatni az autóbusz-vezetőnek. Papírbérlet esetén be kell mutatni azt az igazolványt is, aminek a száma a bérleten szerepel, míg elektronikus bérlet esetében a személyazonosságot kell megfelelő okmánnyal igazolni. A fénymásolt dokumentumok személyazonosság igazolására nem alkalmasak.