Le kell zárni a botrányokkal tarkított korszakot, ami egy nagyon minősíthetetlen stílust is magával hozott; a polgármester és környezetének a konfliktuskereső, mindent felforgató és sehova se vezető időszakát le kell zárni – mondta Csizmadia Péter, pécsi városházi fideszes frakcióvezető annak kapcsán, hogy szeptember 22-én a kertvárosi körzetben dőlhet el az utolsó pécsi közgyűlési mandátum sorsa, miután júniusban szavazategyenlőség volt ebben a választókerületben. Mint ismert, az MSZP-DK kettős által irányított baloldal elvesztette a városvezetői szerepét és a nemzeti oldal szerezte a legtöbb mandátumot a közgyűlésben, de további négy kisebb szerveződés jelentheti a mérleg nyelvét.

Csizmadia Péter szerint a kudarcok korszakát le kell zárni

Fotó: Laufer László

Erős Pécshez, minél erősebb többség kell, különben a város a következő években is topoghat. Nyilván fontos, hogy ne az eddigi botrányokban részt vevő képviselője legyen a kertvárosi körzetnek, hanem a józan gondolkodású, és az építő munkában részt venni kívánó Kővári János legyen az, aki képviselje Kertvárost

– mondta.

A kudarcok korából elég volt

Csizmadia Péter ugyanakkor azt is elmondta, hogy a szeptember 22-én esedékes választás eredményétől függetlenül, keresni fogják mindenkivel a kapcsolatot annak érdekében, hogy valóban együttműködve és egymás jó gondolatait és jó szándékait egybegyúrva szolgálják közösen a pécsiek érdekét.

– A sehova se vezető, vádaskodó kudarcos városvezetés helyett most a város jövőjét szem előtt tartó szakmai munka indulhat, együtt gondolkodáshoz keressük a partnereket is, mindenkit várunk, aki valóban érdemben tenni akar Pécsért – szögezte le. – Nekünk erre adtak mandátumot a pécsiek. Van egy programunk, ami a város jövőjét szolgálja. Szeretném ezt a programot összegyúrni az összes többi olyan képviselőnek a gondolatával, programjával, aki mandátumot nyert. Ám, még akár azokkal is, akik egyébként mandátumot ugyan nem szereztek, de előremutató tervekkel léptek elő a választási kampányban.