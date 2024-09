A rajtot követően az egyik páros, ha nem is rögvest, ám eléggé hamar hátrányba is került, mert a sorsolás okán elég nagy sebességgel „követ" fogott a kicsiny gárda. Ezért úgy döntöttek, inkább odébbállnak. Na, nem végleg, kizárólag pár méterrel települtek távolabb.

„Inkább szélesebbre vegyétek!" - szólt egy bennfentes hölgy a sajátjainak. Ezek szerint ez is egy olyan szakma, amihez nem csupán a művelői, de a nézők is értenek. Ebből is látszik, ez az iparág sem más, mint a többi, kis hazánkban.

A feltételekben kicsit sem elmélyedve, az első ásónyom elérése után, egyszerre csupán egy dolgozó tartózkodhatott a munkaterületen belül, magyarán a gödörben. Ennek balesetvédelmi okai akadnak, egy feltételezett omlás esetén valakinek mentenie kellett volna a másokat, ami hála az égieknek, nem fordult elő.

A cseppet sem könnyű fizikai munkát váltva végezték a kollégák. Akiknek némi szerencséjük is akadt, mert ugyan hajnalban esett pár cseppnyi eső, de mire belevágtak a feladatba, már csupán a napsütéssel kellett megküzdeniük a földön kívül. Tehát nem a földönkívüliekkel, mert ez egy földhözragadt tevékenység.