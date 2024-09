Kevesebb vokssal, de szinte a júniusi választáson elért szavazatszámmal vitte el a 15. számú választókerületet jobbikos Fürj Csaba, akinek vélhetően az is sokat segített, hogy a baloldali önkormányzati lap szinte megállás nélkül kampányolt mellette. Mindezek mellett az is "sikeres" volt, hogy a polgármesterrel egyértelművé tették a kapcsolatukat azzal, hogy a Fürjet indító szervezet felvette Péterffy Attila nevét. Amennyiben valóban annak a pártnak a színeiben indul, amelynek tagja, vélhetően sokkal nehezebb dolga lett volna. Információink szerint ráadásul a fővárosból érkeztek még a kampányra DK-s aktivisták, akik napközben is járták a pécsi utcákat, a kertvárosi lépcsőházakat, hogy minél több választót el tudjanak vinni a voksolásra. Ez pedig azért is pikáns, mert annak idején a Jobbik éppen Gyurcsány Ferenc politikájával szemben alakult meg.

Az erőviszonyok nem változtak

A pécsi politikai erőviszonyok lényegében a vasárnapi választással nem változtak meg, hiszen a 25 fős testületben a Fidesz-KDNP-ÖPE 11 mandátumot szerzett, a baloldaliaknak (Pécs Jövőjéért Egyesület-DK-MSZP-Jobbik-Momentum-Forum Sopianae, illetve a Péterffy Attila Pécs Jövőjéért Civil Egyesület) 10 mandátumuk lesz. Az MKKP, a Mi Hazánk, a Mindenki Pécsért Egyesület és a Tiszta Kezek Egyesület pedig egy-egy képviselőt küldhet a közgyűlésbe.

Pécsért dolgozik így is

A vasárnapi választás után Fürjet követően Kővári János, a Fidesz-KDNP-ÖPE jelöltje végzett a második helyen. Hétfőn lapunknak azt mondta, szeretné megköszönni mindazok szavazatát, akik rá adták le a voksukat, egyben pedig azoknak a munkáját is megköszönte, akik az elmúlt hetekben segítették a kampányát, valamint az elmúlt húsz évben is mellette álltak. Kijelentette, hogy a továbbiakban is a várost kívánja szolgálni, mert Pécs a hazája, mindezeken túl gratulált a győztesnek és jó munkát kívánt számára.

A változást akarók vannak többségben

– A többséget az előző ciklussal szemben kritikus és változást akaró képviselők alkotják, akiket azzal a felhatalmazással küldtek a pécsiek a városi közgyűlésbe, hogy az eddigiekhez képest más módon, a pécsiek érdekében politizáljunk – mondta Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető. – Ellentétben azzal, amit a jelenlegi kurzus Péterffy Attila és csapata produkált az elmúlt öt évben.