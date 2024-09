– Mit jelent Önnek ez az elismerés?

– Kicsit messziről kezdem. Nagy Lajos király neve tradíciót jelöl, mert az általa 1367-ben megalapított pécsi egyetem megszűnése után is eszményt, újra elérendő célt képezett a város szellemisége számára. Ez vezérelte Klimo György püspököt, amikor létrehozta azt a könyvgyűjteményt, amely alapját jelentette a Felvidékről elmenekült, s Pécs által befogadott Erzsébet Tudományegyetemnek, amely 1923-ban kezdte meg tevékenységét olyan professzorokkal, mint Fülep Lajos vagy Kerényi Károly. Egyébként erről szól most elkészülő könyvem első része, amelynek címe korábbi könyvemre utalva: A hatodik torony. De a viszonyok alakulása ezúttal is közbelépett, s alig két évtizednyi munka után a város ismét elvesztette a Szegedre távozott bölcsészkarát. 1941-ben tehát fél évszázadnyi, bölcsészet nélküli ínséges időszak vette kezdetét, amely 1992-ben ért véget, amikor a főiskolából alakult, s 1982 óta már az egyetem részét képező Tanárképző Kar méltó volt arra, hogy Bölcsészkarrá emelkedjen. A pécsi bölcsészkart tehát háromszor kellett megalapítani. A harmadik alapításnak én is szerény részese, majd munkása lehettem. A Díj erre vonatkozik.

– Irodalmári pályájára kik voltak a legnagyobb hatással?

– Három kiváló, s már eltávozott tudóst kell említenem, akiknek szakmai és érzelmi szempontból is sokat köszönhetek.

Az egyik Bécsy Tamás, aki megteremtette a tanszék oktatásának kereteit, a másik a nemrég elhunyt Bíró Ferenc, az irodalomtörténeti program megtervezője, a harmadik pedig Rohonyi Zoltán, aki már akkor is mércét és vitapartnert jelentett számomra, amikor még személyesen nem ismertem őt, csak Erdélyben írt korábbi tanulmányait.

Sorsom ajándéka, hogy, mint a másik két mesteremnek, neki is munkatársa lehettem a pécsi tanszéken. A Díj mögött ott állnak ők is.

– Igen népszerű volt a diákok körében. Mi jellemezte tanári tevékenységét?

– Saját képemre igyekeztem formálni irodalomtörténeti előadásaimat. Rohonyi súlyos betegsége, szívműtéte után arra bátorított, hogy vegyem át tőle tanszékvezetői munkáját. Első dolgom az volt, hogy létrehoztam a „Thienemann-előadások” nevű programot, amelynek során jeles professzorokat hívtam meg (az első programot például Szegedy-Maszák Mihály tartotta), akik egy általuk választott témát kifejtve két-három napig velünk maradtak, s első közlésre nekünk adták előadásaik szövegét. Így jött létre az a könyvsorozat, amelynek kilenc kötete a pécsi tanszék bemutatkozását szolgálva hű tükre szakmánk jelenének. Így teremtettem kapcsolatot a többi egyetemmel, amire később nagy szükségem volt akkor, amikor az egyetemi magyar nyelvi és irodalmi oktatás megújítását célzó országos munkának vezetője, koordinátora lehettem. Izgalmas beszélgetéseken vettem részt a többi hazaitanszéken.