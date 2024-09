A szeptember 2-án induló menetrend célja a stabil, kiszámítható és pontos autóbusz-közlekedési szolgáltatás Pécs közigazgatási területén, valamint a nyári időszakhoz képest megnövekedő utazási igények kiszolgálása. A menetrendi változások, bővítések a nyári menetrendet megelőző menetrendi struktúrába épültek be, az életbe lépett változásokkal visszatértek a társaság iskolai és gyorsjáratai is.

Stabilizálódott, sőt kismértékben növekedett is az autóbusz-vezetői létszám a Tüke Busz Zrt.-nél, köszönhető ez annak is, hogy intenzív, aktív kommunikációs és HR kampányt folytat jelenleg is a társaság az autóbusz-vezetői létszám kezelésére. Ez a fő oka annak is, hogy a társaság menetrendi területen is újra a fejlesztés útjára tudott lépni, két városrészből is bővített szolgáltatással tudja segíteni a pécsiek közösségi közlekedését. A Tüke Busz Zrt. szeptember 2-ától bevezetett őszi menetrendjének egyik kiemelt és közlekedésfejlesztés szempontjából meghatározó eleme az egyik legforgalmasabb vonalcsoporton valósult meg.

A nagy utasforgalmat bonyolító 26-27-28-as járatok közös szakaszán reggel 7-8, délután pedig 10 perces járatkövetés valósult meg. A vonalcsoport külvárosi szakaszain, azaz 26-os vonalon Uránváros és a II-es rakodó között, a 28-38-as vonalon a Belváros és Lámpásvölgy között, továbbá a 27-40-es vonalon a Belváros és Gesztenyés között reggel 15, délután 20 percenként közlekednek az autóbuszok.

Kertvárosból is egyszerűbb az eljutás a belváros felé, a fejlesztést itt a Fagyöngy utcai pihenő üzembehelyezésével kivezetésre került garázsmenetek tették lehetővé.

A 22-es, a 23Y és a 24-es járatok immár az őszi menetrendi időszakban is reggeltől estig a Fagyöngy utcából indulnak és oda is érkeznek vissza a hét minden napján. Ez alól a hajnali induló és az esti utolsó járatok a kivételek, amelyek nem közlekednek a teljes vonalon.

A módosítással a 62-es járatok helyett meghosszabbított 23Y és 24-es járatok közlekednek.

A Tüke Busz Zrt. a fenti fejlesztések nyomán 2024 tavaszához képest munkanapokon 353 többletkilométerrel segíti a pécsiek eljutását munkahelyekre, iskolákba, óvodákba. A pontos, megbízható és kiszámítható menetrendi szolgáltatás a fejlesztésekkel azt is célozza, hogy a közösségi közlekedés jó utazási alternatíva legyen városunkban – zárul a Tüke Busz Zrt. közleménye.