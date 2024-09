Tematikájában is kiemelkedik a többi játszótértől a most átadott, hisz a Komlóverzum közelsége ihlette, dinoszauruszok és lábnyomaik között játszhatnak a gyermekek. A fiatalokat többek között dínókapu, elefánt mászóka, régészeti lelőhely, Komlosaurus ülőke és okospad is várja. Ezzel is tisztelegnek a múlt előtt, a bányászatnak köszönhetően fedezték fel 1966-ban a dinoszaurusz-lábnyomfosszíliát.