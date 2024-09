Kezdjük is a legfontosabbal! A tartalékos szolgálat nem azt jelenti, hogy ha valaki tartalékosnak jelentkezik és szolgálatba áll, akkor katonaruhába öltöztetik és háborús övezetbe küldik. Természetesen ha egy tartalékos úgy gondolja, hogy neki a hadseregben a helye, akkor jelentkezhet missziós kiküldetésekre, sőt, feljebb lépési lehetőségek is a rendelkezésére állnak. Azonban a tartalékos szolgálat inkább arról szól, hogy ha valaki a tanulmányai vagy a civil munkája mellett késztetést érez arra, hogy szolgálja Magyarországot, akkor azt bizonyos keretek között megteheti. A Magyar Honvédség szükség esetén hívja szolgálatra a tartalékosokat. Ilyenek lehetnek az árvíz elleni védekezések, határvédelmi feladatok támogatása, gyakorlatokon való részvétel.

Magas juttatásban részesülnek a tartalékosok

A tartalékos szolgálatért különböző juttatások is járnak. Szerződéskötéskor bruttó 150.000 forintot kínál a hadsereg, amit a 4 hónapos próbaidő letelte követően fizet ki a Magyar Honvédség, rendelkezésre állási díjként bruttó 600.000 forint/év üti a tartalékos markát, ami havonta bruttó 50.000 forintot jelent. Emellett a felsőoktatásban tanulók havonta bruttó 160.000 forintra, a szakképzésben tanulók bruttó 110.000 forint ösztöndíjra jogosultak, sőt, behívás esetén fix és versenyképes jövedelmet is biztosítanak.

Arról nem is beszélve, hogy mindemellett bruttó 500.000 forintos eseti ajánlási bónusz is jár annak, aki még egy területvédelmi tartalékost hoz magával. Ráadásul ez az összeg akár évi 1.500.000 forintra is felugorhat, amennyiben az ajánlások száma eléri a 365 nap alatt a hármat.

Azt azonban nem szabad feledni, hogy a jóváírás csak akkor teljesül, ha a beajánlott tartalékos katona az alapkiképzés teljesítését követő 6 hónapon túl is szolgálati viszonyba áll. Nem titok, hogy ez a juttatási rendszer nagyban hozzájárult a tartalékosok számának növekedéséhez, például a Magyar Honvédség ennek bevezetése óta több mint 1000 (a számadatok naponta változnak) új tartalékossal bővült.

Nagyon fontos szabály, hogy az említett összegekre akkor jogosult egy tartalékos, ha a hadsereg rendelkezésére áll az előre eltervezett és a vele közölt behívási időpontokon.

Plusz pontok is járnak

Ha egyetemistaként jelentkezik valaki a területvédelmi tartalékos szolgálatra, akkor nem kell azon aggódnia, hogy a kiképzés miatt a tanulmányairól le kell mondani. A Magyar Honvédség is azt vallja, hogy minden esetben a tanulmányi jogviszony és az ezzel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése az elsődleges. Emiatt a kiképzés általában nyárra, a tanítási szünetre esik, de modulos rendszerben akár hétvégente is teljesíthető. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a felsőoktatási felvételinél plusz pontot jelent mindez. Szakkiképzés nélkül legalább 6 hónapos szolgálat teljesítésével 16 pluszpontot szerezhetnek a tanulók, ha viszont az alapkiképzést követően különleges szakkiképzést is választanak (pl. harckocsizó, búvár), már félév után 32 pont is jár. Ha további 6 hónapig vállalja valaki a szolgálatot (szakkiképzésben műveleti besorolású alakulatnál), akkor 64 pluszpontot is kaphat a felvételihez. A szolgálati viszony 6+6 hónapos kiképzés teljesítését követően sem szűnik meg.