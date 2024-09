A keddi közgyűlésen döntött arról a szeptemberig regnáló jelenlegi baloldali városvezetés, hogy a még meglévő többségét kihasználva átalakítja a pécsi Polgármesteri Hivatal működését. A célt megpróbálták azzal magyarázni, hogy szakmai szempontból szükség van a létszámbővítésre, ám arra már nem tudtak magyarázatot adni, hogy miért nem várhattak ezzel néhány hetet.

Az utolsó közgyűlésen jutott eszükbe a Polgármesteri Hivatal átalakítása...

Fotó: Laufer László

A valódi indok vélhetően az volt, hogy így akarták megmenteni a kádereiket, kitüntetetten a városi propagandalapot előállítókat, főként Nimmerfroh Ferenc főszerkesztőt, Póré László ügyvezetőt, Pernecker Dávid volt, és Szakács Miklós jelenlegi főszerkesztő-helyettest. A döntés alapján a balos médiamunkások számára egy külön, hatfős kommunikációs osztályt is kreáltak a Városházán. Ezzel biztosítanák hogy az MSZP-DK-s támogatottságú polgármesternek, Péterffy Attilának megfelelő imázst fenn tudják tartani, a közvetlen cenzúra még szorosabb legyen és politikailag megbízható tartalmak kerüljenek bele a városi lapba, illetve jelenjenek meg az online városi felületen.

Ki kinek a főnöke?

Minderre azért volt szükség, mert a regnáló baloldali koalíció júniusban elvesztette többségét a közgyűlésben, a választók többsége ugyanis nem rájuk, hanem a jobboldali képviselőkre, illetve további kisebb szervezetek, pártok képviselőire szavazott. A helyi baloldali pénzügyi elit fennmaradását szolgáló kádermentés hátterében az a logika állhat, hogy a polgármester közvetlenül nyomást gyakorolhat a Polgármesteri Hivatalra, hiszen annak vezetője a jegyző, míg a jegyző munkáltatója a polgármester.

Csakhogy a baloldal azzal nem számolt, hogy a választói akaratot tükröző többség nem feltétlenül lesz erre vevő, ha októberben az új közgyűlés megalakul. Megvan ugyanis a lehetőség a változtatásra, a Polgármesteri Hivatal mostani Szervezeti és Működési Szabályzatának visszavonására, ezzel a létszámbővítésbe bújtatott felesleges kádermentés megállítására.

Így lehet visszavonni

Pártos János, a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal jegyzője általánosságban azt mondta, hogy a jogszabályok szerint van mód arra, hogy egy polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatát egy új közgyűlési többség módosítsa, amihez nyilvánvalóan szükség van a szavazatok többségére. Ahhoz, hogy a folyamat elinduljon, a változtatást kezdeményezőknek egy új előterjesztést és határozati javaslatot kell készíteniük.

A közgyűlés ezt akkor veszi napirendre, ha a polgármester javaslatára a közgyűlési többség megszavazza. Amennyiben ezt a polgármester ellenérdekeltként ezt nem teszi meg, akkor a rendelet szerint a következő közgyűlésre kötelező jelleggel be kell hozni, amennyiben erre sem hajlandó, akkor kormányhivatali eljárást vonhat maga után.

A törvényességi felügyeleti eljárásnak pedig per is lehet a következménye.

Ennek végén egzakt módon meg lehet állapítani a törvénysértést, amivel viszont a polgármesteri tisztséget is el lehet veszíteni.

A kormányhivatal a törvénytelen működés bizonyos eseteiben pedig kezdeményezheti a képviselő-testület összehívását, nyilvánvalóan a jogilag megfelelő napirendeket is felvetetheti – ezzel helyreállíthatja a közgyűlés törvényes működését.

Ki lesz a felelős a Polgármesteri Hivatal általakításáért?

A propagandistacsoport átemelése mellett a Polgármesteri Hivatalban további 24 különböző státuszt hoztak létre a döntéssel a baloldaliak. Ezek kapcsán nem kizárható teljesen, hogy bizonyos álláshelyekre valóban szükség van, ám egy visszarendeződés esetén a polgármester politikai felelőssége lesz az, hogy néhány hónap után vissza kell állítani a korábbi állapotot, vagy pedig új hivatali rendet kell létrehozni. Ennek pedig nyilvánvalóan anyagi vonzata is lesz. A nemzeti oldal ugyanis éppen azt kezdeményezte a keddi közgyűlésen is, hogy a döntéssel az új testületet is várják meg, amennyiben valóban szakmai okok állnak a hivatali átalakítása mögött.