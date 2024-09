Kővári János, az alapítvány ügyvezetője elmondta, a Kerek Világ Általános Iskola egyedülálló módon segíti a gyerekeket abban, hogy képességeiket kibontakoztathassák, és a lehető legteljesebb életet élhessék. A jubileumi ünnepségen a gyerekek tánc- és zenés előadásokat mutattak be.

A Kerek Világ Alapítvány 34 éve alakult, és Kővári János immár 31 éve vezeti. Az iskola története 25 évvel ezelőtt kezdődött, amikor a városban egy olyan intézményre volt szükség, amely a speciális igényű gyermekeket befogadja.

Az intézmény egyik legfontosabb alapelve a személyre szabott oktatás.



– A célunk, hogy minden gyerek felfedezhesse és fejleszthesse saját képességeit, legyen az akár rajz, matematika, ének, vagy bármilyen más terület. Ez segíthet majd nekik a többségi társadalomba való beilleszkedésben

– hangsúlyozta Kővári.

Az iskolában kis létszámú osztályok működnek, és az egyéni foglalkozások középpontjában a gyermekek egyedi szükségletei állnak.

Az iskola nem csupán oktatási intézmény, hanem egy családias közösség is, ahol a gyerekek biztonságban és otthonosan érezhetik magukat. Emellett fontosnak tartják a társadalmi integrációt is, ezért a diákok rendszeresen részt vesznek különböző kulturális programokon, és kapcsolatot ápolnak más iskolákkal is.

A Kerek Világ Általános Iskolát jótékonysági koncert is segíti

A Kerek Világ Általános Iskola az elmúlt 25 év során folyamatosan alkalmazkodott a változó igényekhez, és a jövőben is elkötelezetten folytatja a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatását.

Az évforduló alkalmából október 29-én jótékonysági koncertet tartanak a Kodály Központban, ahol a Sárik Péter Trió és Illényi Katica lép fel „JazzClass” címmel. Ennek bevételeit a Kerek Világ Alapítvány javára fordítják.