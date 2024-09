Ezt ne hagyja ki! Móricz Zsigmond tér: Barkóczi szerint új stratégia kell

Hiába a kamerák, a térkőbe rögzített padokat is kitépik a rongálók Korábbi, a pécsi Móricz Zsigmond téren tapasztalható kaotikus állapotokról beszámoló cikkünk megjelenése óta úgy fest, tovább romlott a helyzet az igen forgalmas területen. A városrész megválasztott képviselője már a közterület-felügyelet felelősségét is felvetette az ottani folyamatos rongálások miatt, hiszen hiába vannak kamerák, még a térkőbe rögzített padokat is kitépik.