Mérései szerint a három nyári hónapban napi 300 ezer fürdőzővel számolva körülbelül 2,5 tonna napkrém kerülhet a Balatonba. A Pirger Zsolt tudományos főmunkatárs vezetésével működő kutatócsoport a begyűjtött mintákból többféle vizsgálatot is folytat. Kiderült, hogy a nagy vízibolhák (Daphnia magna) a 21 napos krónikus kezelés következtében gyorsabban növekedtek, a pulzusszámuk magasabb lett, eleve több utód kelt ki a petékből, nőtt az egyedekben a peték száma is, valamint a mozgásuk a kontroll csoporthoz képest négyszer aktívabb lett. Az UV-szűrő vegyülettel kezelt víz tehát a hormonháztartásukat sejtszinten is megzavarta. A kutató vizsgálta a balatoni vándorkagylókat (Dreissena polymorpha) is, amelyekről kiderült, a táplálkozásuk során a vízszűréssel 48 óra alatt a szerves vegyületek mellett az UV-szűrő vegyületek akár 92 százalékát is beépíthetik a szöveteikbe. A vándorkagyló a pontyok kedvelt tápláléka, a halból pedig vélhetőleg ezek az anyagok is átkerülhetnek az emberbe. Mivel a naptej vékony oxigén elzáró filmréteget képez a víz felületén, azt is tanulmányozza, hatással lehet-e ez a tó algásodására.