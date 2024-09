A pécsi Polgármesteri Hivatal átalakítását az utolsó pillanatban lépte meg a néhány napig még regnáló, egyes mérések szerint bejutási küszöb alá bezuhant Gyurcsány-párthoz hű városvezetői koalíció. Az átalakítás egy 30 fős létszámbővítéssel jár, amelynek költsége idén 50 millió forintra, jövőre 290 millióra rúg, tehát az októberben induló ciklusban ez durván 1500 milliós kiadást jelent. Tehát ez a 30 „munkahely” a pécsi adófizetőknek másfél milliárdos kiadást jelent öt év alatt.

Milliós fizetést kapnak

Annyi előzetesen már tudható, hogy a bérek között differenciálnak, tehát nem mindenki ugyanazt az összeget kaphatja.

Vannak, akik havi egymillió felett, mások pedig az alatt fognak keresni.

A törvénysértés miatt a napokban elkaszált Pécsi Kommunikációs Kft.-től a tervek szerint a Városházára áternyőztetendő hat fő bizonyára a nagyobb fizetésnek örülhet majd. Főként a Nimmerfroh Ferenc főszerkesztő és helyettese, Szakács Miklós, hiszen fontos, hogy a szolgasajtóban a megfelelő balos politikai tartalom jelenjen meg. A pártos laptól átemelendő újságírók szintúgy magasabb összeget vihetik majd haza.

Megmentik az egykori kolbászárust?

A Polgármesteri Kabinet tagjai közé kerülhet Barabás Béla, aki jelenleg sajtókapcsolati tanácsadóként jár élen a lejáratásokban. A kapcsolat annyira remek, hogy még Barabás párjának, élettársának a cége szerepelt is Pécsi Kommunikációs Központ idei üzleti tervében a kiadási tételek között. Várhatóan a korábban kolbászárusítással is próbálkozó ügyvezető igazgatót, Póré Lászlót sem hagyják az út szélén.

A megmentésre váró politikai káderekből ugyanakkor a Pécsi Kommunikációs Központ mellett a például a Tüke Busznál is vannak. Ennél a vállalatnál dolgozik az igazgatótanácsban például az MSZP-s volt városi elnöke, Gulyás Emil. Nem kizárt, hogy innen további szereplőket is át akar menteni a baloldal, így például Hofekker Ferenc szakszervezeti vezetőt, aki szintén kiváló kapcsolatot ápol Barabással és annak párjával is.

A Biokom NKft.-ben szintén akadnak olyanok, akik az utolsó pillanatban kaphattak segítőkezet: egyikük az a Kőhegyi Csaba, aki jelenleg a cégnél stratégiai és köztemető vezető. Személyével még a baloldali körök sem voltak teljes mértékben kibékülve, hiszen egy, Péterffy Attilának küldött követeléssorban „hatékony feloldását kérték annak a morális válságnak, amit a Biokomnál létesített közbeszerzés és projektmenedzser megnevezésű pozíció okozott”, akkoriban ugyanis ezt a posztot töltötte be. Arra utaltak, hogy közben a városházán egyfajta árnyéktanácsadói szerepkört tölthet be testvére, Kőhegyi István, aki korábban MSZP-s parlamenti képviselő is volt – vélhetően az ő kezét sem engedi el Péterffy, vagy nem is engedheti már el.