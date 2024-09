Mint minden nagyszerű történet, ez is a véletlenből indult ki. Körülbelül kilenc éve gyűjti a kisautókat Korompay, aki a gyűjteménye első darabjait a pécsi vásárban vette meg. Akkor néhány darab Matchbox lett a tulajdona, nem túl nagy összegért, majd a gyermekkori szerelem újra fellobbant a járgányok iránt.

Kisautó gyűjtő szenvedély

Fotó: Hadrian

Matchbox, Majorette, Hot Wheels kisautók is megtalálhatóak nála

Pontos darabszámot nem tudott mondani, de körülbelül kétezer autóból áll a tetemes gyűjteménye. A tippelés oka csupán annyi, hogy kénytelen dobozokban tárolni az autókat, máshogy jelenleg nem tudja megoldani az elhelyezésüket.

A gyűjteményben régebbi gyártású autók találhatók leginkább. A hetvenes évektől az ezredfordulóig készített autók jellemzik összeállítását, de néhány ennél régebbi és újabb darab is ékesíti kollekcióját. Jellemzően Matchbox, Siku, Majorette és Hot Wheels autói vannak, illetve minden Volkswagen márkájú kisebb-nagyobb kocsit is szívesen begyűjt.

Saját örömére gyűjt elsősorban

Szerencsésnek vallja magát, mivel a hobbijának szentelheti az ideje nagy részét. Internetes áruházat üzemeltet már három éve Verdabörze néven, így a szórakozás egyszerre a munkája is. Célnak leginkább ezt fogalmazta meg beszélgetésünk során a gyűjtő, aki a gyermekeinek szánja örökségként az értékes darabokból álló kollekciót. Emellett Balogh János gyűjtőtársával budapesti mintára szerveztek Pécsen is egy modellautós börzét 2023 júniusában. Az Első Pécsi Kisautó és Modell Börze nagy sikert aratott, árusok és kiállítók lepték el a helyszínt, de érdeklődők is szép számmal jelentek meg az eseményen. Internetes csoportokból tudták, hogy a környéken több aktív gyűjtő is van, akikkel ezen az alkalmon személyesen is tudtak találkozni. Ők átlagosan a 30-50 éves korú férfiak, leginkább őket vonzza ez a hobbi.

Legközelebbi börzéjük október 12-én lesz a Pécsi Kulturális Központ Apáczai Művelődési Házban, ahol a kortalanság jegyében a gyerekeket és a felnőtteket is várja sok szeretettel a szervező páros. A belépés mindenki számára ingyenes. A jövőre nézve pedig próbál tudatosabban gyűjteni Korompay László, mivel a gyártók folyamatosan jelentkeznek újdonságokkal, így a népszerű kisautógyártás egyre bővebb kínálatot nyújt az érdeklődők számára.