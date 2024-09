Az elmúlt pár nap az évkezdésről szólt. A baranyai intézményekben megnyitották a 2024/25-ös tanévet. A PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnáziumában azonban a tanévnyitó ünnepség egy érdekes megemlékezéssel egészült ki.

A rendezvényen Sulyok Andrea intézményegység-vezető üdvözölte a régi és az új Babits-os diákokat, és a pedagógusokat, majd egy nem mindennapi fordulattal folytatódott az iskola tanévnyitója. A jelenlévők tanúi lehettek annak, hogy a Babits Gimnázium fennállásának tízezredik beiratkozott tanulóját köszöntötték. Ő Lipcsik Ádám, a 9. A. osztály diákja.

A beiratkozott és a már végzett diákok nyilvántartását a Babits-Komarov Baráti Kör, - az iskola "alumni egyesülete" vezeti. Az egyesület oktatási és kulturális programok megvalósításában segíti az intézmény munkáját, pályázatokban vesz részt, díjat adományoz.

Az ünnepségen az is kiderült, hogy a most megkezdett, sorrendben a hatvanegyedik tanév az 1963-as Újmecsekaljai Gimnázium indulásának évétől számítódik. A tízezres számba beletartozik az Újmecsekaljai, a Komarov és a mai Babits Gimnáziumban végzett, valamint a jelenleg is tanuló diákok összessége.