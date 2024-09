– Ön korábban Kertvárosban élt, milyen kötődése van a városrészhez?

–Itt nőttem fel az Anikó utcában és édesanyám még most is itt lakik. Amikor itt járok, visszaköszön az ifjúságom: a Berek utcai kertmozi, az országos 6. helyezett focicsapatunk, a Pécsi Túrógombócok, akikkel itt az iskola focipályáján edzettünk, a barátok, a kedves utcák, terek. De nem csak akkor, most is itt tevékenykedem, hiszen két szociális intézményt működtetünk ma is itt fogyatékkal élő embertársaink számára. S nem utolsósorban négy évig voltam a városrész parlamenti és önkormányzati képviselője is.

–Parlamenti képviselőként milyen eredményeket ért el itt? A korábbi kormányzati kapcsolatait miként tudja a körzetben felhasználni?

– Akkor a Maléter Pál úton a nagy forgalom miatt egy nagyon szomorú haláleset történt, ami után elintéztem az M60-as elkerülőt. Ez csökkentette és biztonságosabbá tette a közlekedést. De annak az időszaknak köszönhető három iskola, több óvoda és bölcsőde, valamint két közösségi ház felújítása is. Akkoriban kezdtük el a Déli Ipari Park kialakítását is a munkahely-teremtés érdekében.

– Milyen célokat tud megfogalmazni, amelyek elérése már ebben az új ciklusban lehetségesek?

– Új e-buszok beszerzésével és utak építésével javítani kell a közlekedést, valamint bővíteni kell a parkolási lehetőségeket. Helyi felügyelettel biztonságossá, pályázati forrásokból korszerűbbé, zöldebbé és tisztábbá tesszük a köztereket. Célom folytatni az iskolák és óvodák felújítását. Utat és új felüljárót is építünk Kertvárosnak. Folytatjuk a panelkorszerűsítési programot. Mindezek már előkészületben vannak, tárgyaltam minisztériumokkal a megvalósításukról.

– Melyek a hosszabb távú elképzelései?

– Kertvárosnak egy önálló komplex településrésszé kell válnia, hogy itt munkahely, iskola, orvosi rendelő vagy éppen kikapcsolódásra alkalmas terek mind elérhetők legyenek és az otthonok – csakúgy mint a közterek – korszerűek és biztonságosak legyenek. Az a célom, hogy Kertváros a nevéhez méltóan valóban egy élhető és fenntartható városrész legyen, hogy jó legyen itt élni, az itt élők büszkék és boldogok legyenek.