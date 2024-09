Választás 1 órája

Hiába erőlködtek, elbuktak a Kúrián a pécsi propisok

A baloldali pécsi propagandacéget a választási törvénysértés miatt jogerősen is elkaszálták. Azt követően ugyanis, hogy a Nemzeti Választási Bizottságban a baloldali delegáltak által is elítélendőnek tartották a pécsi önkormányzat lapjainak eljárását, a Kúria is jóváhagyta a Pécsi Kommunikációs Központ Kft.-t érintő kötelezést.

Bóka Máté Ciprián Bóka Máté Ciprián

Tizennégy igen és nulla nem szavazattal döntött úgy nemrég a Nemzeti Választási Bizottság, hogy a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. megsértette a választási törvényben foglalt, az esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között alapelvet. Az ügyet kipattintó független kertvárosi képviselőjelölt azért kezdeményezett jogorvoslatot a városi lapokat kiadó, több százmillió forintnyi közpénzt felemésztő cég gyakorlata miatt, mert "előre deklaráltan kizárólag meghatározott jelölteknek biztosított bemutatkozási lehetőséget". A Kúria ügymenetébe simán belebuktak A Kúria ügymenetébe simán belebuktak A Nemzeti Választási Bizottság pedig megállapította, hogy a városi lap tudatosan és nem is titkoltan nem minden, a választáson induló jelölt részére biztosított azonos feltételeket. A független, a városvezetéssel kritikus jelölt ugyanis hiába küldte a lapnak a programját többször is, azt nem közölték, helyette névtelen cikkekben segítették a közteresek malacos ügyében is emlegetett baloldali jobbikos, Fürj Csaba kampányát. Az NVB a törvénysértő városi vállalatot a további jogsértéstől eltiltotta, egyidejűleg kötelezte a propagandacéget arra, hogy még a vasárnapi választásig az erről szóló határozat rendelkező részét tegye közzé. A DK-s és MSZP-s körökben népszerű Nimmerfroh Ferenc főszerkesztő és Póré László ügyvezető igazgató ugyanakkor az NVB határozatát nem hajtotta végre, hanem inkább a Kúriához fordult bírósági felülvizsgálati kérelemmel. Csakhogy az általuk felkért Bodnár Emese Ügyvédi Iroda annak követelménynek nem tudott megfelelni a Kúria szerint, hogy egy megfelelően hitelesített ügyvédi aláírással nyújtsa a beadványát. A Kúria ezért még vizsgálni sem tudta érdemben a baloldaliak ellenkérelmét, azt kénytelen volt egyszerű formai hiba miatt elutasítani kedden. Ezzel együtt viszont a keddi kúriai jogerős döntés után három napon belül a városi online lapnak le kell hoznia a törvénysértésről szóló határozatot. Ennek örülnek... Érdekesség, hogy a baloldali propaganda – aminek az egyik mozgatója, kulcsembere lehet a rágalmazásért már jogerősen elítélt Nyőgéri Lajos alpolgármester – gyakorlatilag örömünnepként éli meg, hogy Körömi Attila független jelölt a kertvárosi választáson kevés szavazatot kapott. Ehhez viszont nyilvánvalóan az is hozzájárult, hogy az önkormányzati propagandalap elfogultan baloldali jobbikos Fürj Csaba mellett folytatott kampányt.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!