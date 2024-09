Aki szereti a kutyákat, annak igazán kellemes fogadtatásban volt része, amikor belépett az előadóterembe. Rengeteg állat mászkált az előadótér közepén teljes nyugalomban. Senki nem érezte magát feszélyezve, minden azonnal természetesnek és könnyednek tűnt. És pontosan erről tartottak előadást, illetve mire is használják négylábú kedvenceinket munkájuk során.

Bemutatták, a kutyák milyen hatást érnek el különböző munkaterületeken, illetve miért ajánlatos pszichológus hallgatóként kutyákkal foglalkozni

Fotó: Jusztin Levente

Az Élethíd Segítő Kutya Alapítvány alapítója, Koller Viktória mesélt arról, hogy náluk terápiás és segítő kutyákat képeznek. Aki terápiás kutya nevelésére adja a fejét, annak a kiválasztott kiskutyát lehetőleg kicsi korától kezdve kell tudatosan nevelni erre a „munkára„. Egy kölyökteszttel lehet kiszűrni, hogy alapvetően alkalmas-e a kisállat terápiás munkára. Elmondása szerint talán meglepő, de kilencven százalékban a gazdától függ az alkalmasság.

A kutyák rendkívül hasznosak a terápiás munka során

Hajdú Virág, egy frissen diplomázott, terápiás kutyával dolgozó szakember biztatta a pszichológia szakos hallgatókat arra, hogy érdemes kutyatartónak lenni egyetemi évek alatt. Azzal indokolta ezt, hogy a legjobb önismereti módszer egy kutya nevelése. Aki pedig terápiákon használná a négylábút, annak szinte garantálni tudja, hogy a terápia hatásfoka megnő egy kutya jelenlétében. Ha egy illetőt várja egy kutya, az első pillanattól kezdve komfortosan érzi magát ebben a helyzetben. Mesélt arról is, hogy a kutya remek motiváció lehet az öregek mozgásának javításában is.

Egy gyermekonkológiai osztályon dolgozó önkéntes, Szabó Ildikó beszélt arról, hogy az állatok közelsége mennyire sokat tud jelenteni a betegek számára. Kutyája és ő maga is kemény képzésen ment keresztül. Elmesélte, hogy a rendkívül eleven magyar vizsla hogyan került be egy csehországi klinikára dolgozni. Szó esett a kutyus „kollégáiról", akik között dolgozik terápiás macska, teknős, papagáj, de még az afrikai csiga és a színfelismerő tyúk is a csapat tagja. Ez bizony nem egy kórház a Tesz-Vesz városból, hanem módszeresen használt terápia, amit szerintük a magyar egészségügy is alkalmazhatna a jövőben.