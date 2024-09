A településen 2022 óta minden évben szentmisével emlékeznek a bakócai születésű lelkipásztorra, azonban míg eddig halálának alkalmából gyűltek össze az érdeklődők, most a kerek évforduló apropójából születésnapját ünneplik.

Szeptember 21-én, szombaton Majláth Gusztáv erdélyi püspök születésének 160. évfordulóját ünneplik szülőfalujában, Bakócán.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

A szentmise szombaton 11 órakor kezdődik a Szent Anna templomban, a szertartást követően pedig a résztvevők megtekinthetik az egykori püspök ifjúkori rajzait is. A közelmúltban fedezték fel ugyanis a Pécsi Egyházmegyei Könyvtárban, egy átrendezés során gróf Majláth Gusztáv Károly püspök grafikáit. A rajzgyűjtemény vázlatokat tartalmaz: portrékat, mintákat és egy kézzel készített térképet.

Amint arról a Pécsi Egyházmegye weboldalán is beszámolt, a rajzok valószínűleg Majláth iskolai évei alatt, 1876 és 1883 között készülhettek, és másolt, gyakorló rajzok lehetnek. Majláth fiatal korában ugyanis nagyon szeretett rajzolni, időnként karikatúrákat is készített szeretteiről.

A szentmisét megelőzően Cap György, perbenyiki történész kutató tart előadást templomban, a Majláth család kalandos történetéről. A szakértő évek óta kutatja a család múltját. A Majláth-dinasztia Bakócán, illetve a mai szlovákiában található Perbenyik (Pribeník) településen is jelentős kastélyt birtokolt.

Bizonyára ez a kapcsolat is hozzájárult ahhoz, hogy Bakóca a jövőben testvérvárosi kapcsolatot alakít ki a felvidéki Perbenyikkel, az erre vonatkozó megállapodás aláírására is a szeptember 21-i megemlékezést követően kerül sor.

Majláth Gusztáv kiállt az erdélyi magyar kisebbségért is

Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök 1864-ben született Bakócán és 1940-ben halt meg Budapesten. Fiatal korában jogi tanulmányokat folytatott, de édesapja halála után a papi pályát választotta. 1887-ben szentelték fel, majd erdélyi püspökként tevékenykedett, ahol nagy figyelmet fordított az oktatásra és a szegények segítésére. Küzdött a román hatóságokkal a magyar iskolák jogaiért és a magyar nyelv használatáért, illetve sikerült megvédenie az erdélyi egyházmegyét attól, hogy a bukaresti román egyházmegyébe olvadjon. Majláth Gusztáv emléke Erdélyben nagy tiszteletnek örvend, Magyarországon tevékenysége mindeddig kevésbé vált ismertté.