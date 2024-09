– A vírus egyes változata okoz most nagyon nagy járványt Afrikában. A kontinens közép- és keleti részére is átterjed, és egyelőre nem látszik a vége ennek a fertőzésnek – tájékoztatta lapunkat Kemenesi Gábor. – Azért hirdettek nemzetközi vészhelyzetet, hogy ezt még most ott elzárjuk azelőtt, hogy kijuthasson, nálunk is megjelenjen. Tudatos magatartást kell tanúsítani. Az első védvonalbeli orvosok, járványszakértők esetében fontos, hogy aki afrikai régiókból, járványos körzetekből hazautazik, és ilyen tüneteket mutat, azt gyorsan megtalálják, de jelen pillanatban ez nem az a betegség, ami a buszon terjed. Jelenleg ez egy szakmai kérdés a nyugati országokban, és az egész világon is. Ez még nem arra vonatkozik, hogy lezárások legyenek, hanem arra, hogy minél hamarabb vakcinák és gyógyszerek kerüljenek Afrikába, amik bevethetők annak érdekében, hogy ott a járvány megszűnjön, és ne terjedjen tovább.

A virológus szerint a vészhelyzet hirdetés egy jó lépés volt a nemzetközi közösség részéről, csak az átlag ember félreértelmezi, és egyből a Covid jut eszébe, és az, hogy most is lezárás lesz. Nekünk most ehhez azon kívül, hogy mindent biztosítanunk kell Afrikának, hogy megszűnjön a baj, közünk nincs. Folyamatosak az adományok, különféle országok, nemzetközi szervezetek vakcinákat ajándékoznak Afrikának. Jelenleg fekete himlő vakcinát tudnak adni, majomhimlőre még fejlesztés alatt vannak a specifikus védőoltások, de a himlőknél nagy szerencse, hogy ott keresztimmunitást biztosítanak.

– A betegség súlyosságát nehéz megítélni. Ha azt halljuk a hírekben, hogy 3 százalék a halálozás, akkor azt nagyon óvatosan kell kezelni – hívja fel a figyelmet Kemenesi Gábor. – Az biztos, hogy egy potenciálisan halált okozó betegségről van szó. Azt viszont nem tudjuk, hogyha megjelenik Európában, akkor milyen közösségben, hogyan fog megjelenni. Az európai halálozás jóval alacsonyabb, mint az eddig regisztrált afrikai, de látjuk, hogy ahogy a kontinensre érkeznek a gyógyszerek, vakcinák, ott is szépen csökken a szám..

A betegség lefutása hosszú, és rendkívül fájdalmas kiütésekkel jár, és kifejezetten a gyermekekre nagyon veszélyes, akik még magatartási faktorukból adódóan is veszélyeztetettek.

– A majomhimlő nem egy rubeola, meg nem egy lepkehimlő, ez egy sokkal súlyosabb megbetegedés. Ezért jó lenne megfogni és nem engedni, hogy világszerte ez legyen az új himlőnk, amivel küzdeni kell – mondta a virológus. – Azért öröm az ürömben, hogy ahogy mondtam, vakcina van rá. Ugyan nem tud még a világ eleget gyártani, de igyekeznek. Tehát ez egyáltalán nem olyan helyzet, mint a Covid esetében. Akkor semmink nem volt, egy teljesen új vírusról volt szó. Most azonban egy 50 éve ismert vírusról beszélünk, ami most új arcát mutatja. Sorban érkeznek az új eszközeink ellene, és már vannak is. Tehát kevés esély van arra, hogy ugyanolyat helyzetet teremtsen, mint a Covid, de okozhat fejtörést.