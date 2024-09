A Gyurcsány Ferenchez hű, az utolsó heteit töltő regnáló városvezető koalíció most azonban más trükkre szánhatta el magát a forrásaink szerint. A keddi ülés egyik napirendje ugyanis a "polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása, valamint létszámbővítése". Több forrásból is úgy értesültünk, hogy több tucatnyi dolgozó felvételét akarja elérni a baloldal, a hivatalba menekítenék a politikailag megbízható kádereiket, akár olyan magyarázattal, hogy összefogottabb lesz az önkormányzati céges beszerzés, hatékonyabb lesz a hivatal. A lépésnek azonban az lenne a lényege, hogy később, amennyiben a következő közgyűlés a létszámbővítést feleslegesnek ítélné meg – mert valószínűleg az is –, és az eredeti állapotot visszaállítaná, akkor már a polgármester és holdudvara válogathatná ki azokat, akiket meg akarnak tartani – ezzel tehát kicserélhetnék a hivatali gárdát. A jogszabályok szerint a polgármester a jegyző munkáltatója, jegyző pedig a hivatali dolgozóké – ezt a lehetőséget próbálják kihasználni most az utolsó pillanatban Péterffyék.

Menekítenék a kádereiket

Ez az előterjesztés elvileg nem pótlólagos, kész lehet már, de a hét végén, vasárnap délig nem láttuk nyomát a hivatalos honlapon. A városi önkormányzati propagandalapban Ruzsa Csaba, még regnáló baloldali alpolgármester azt állította, hogy 28 személyt akarnak felvenni a városházára. Köztük vannak azok a propagandisták, akiket így akarnak átmenteni Péterffy Attila mellé a városházára, hogy házon belül tudják folytatni a baloldali kampánytevékenységüket. Csak ez utóbbi ötlet a pécsieknek 100 millió forintjába kerül.