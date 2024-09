Még július közepén Csizmadia Péter, a Fidesz pécsi frakcióvezetője a konkrét beruházási összeg megjelölése nélkül arról számolt be lapunknak, hogy Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára zöld lámpát adott pécsiek által is vágyott beruházásnak.

Az ügy előzménye, hogy még az önkormányzati választás előtt a Csizmadia Péter vezette pécsi polgári szövetség Pécs-konzultáció keretében kérte ki a városlakók véleményét a legfontosabb kérdésekben, továbbá a kitöltők a saját maguk is életek javaslatokkal. Ez utóbbiak között szerepelt egyebek mellett Pécs Városi Műjégpálya befedése is, amely elem aztán belekerült a jobboldal pécsi polgármesterjelöltjének 30 pontból álló programjába is.

Egy friss önkormányzati előterjesztés azonban most bepillantást enged a beruházás részleteibe.

Mint a dokumentumban olvasható, a jégpálya 1981-es megnyitása óta üzemel fedetlenül, azonban a hosszabb nyitvatartás biztosíthatósága érdekében szükséges ezen változtatni. A 60-szor 30 méteres jégfelülettel rendelkező létesítmény 3-4 hónapos nyitvatartási idővel működi, ami a pálya befedésével a nyitvatartási idő megduplázható.

A részletekről az előterjesztés azt írta, hogy az első ütem kivitelezése keretén belül a pálya és a hozzá tartozó nézőtér teljes fedését, az oldalhomlokzatok ideiglenesen ponyvával való borítását tervezik. Az épület tetejére tetőbevilágítók kerülnének, természetes szellőztetés céljából. A jégpálya belső világítását is korszerűsítenék.

A dokumentumban kitértek egy lehetséges második fejlesztési ütemre is, megjegyezve, hogy az abban tervezett beruházásokra sem kidolgozott műszaki tervek, sem forrás nem áll rendelkezésre. Ezek között szerepel a ponyva helyett falazott szerkezetekből a versenysportot kiszolgálóhelyiségek kialakítása, az új épületrészben, továbbá a meglévő lelátó alatti kiszolgáló helyiségek is felújítása is.