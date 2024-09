A baranyai települések számára évente általában 15-20 ezer köbméternyi fát biztosít a Mecsekerdő Zrt. - mondta el lapunknak az erdőgazdaság vezérigazgatója, aki emlékeztetett, hogy az önkormányzatok nem csak állami szereplőktől szerezhetik be a szociális célú tüzelőanyagot, azonban a vármegyében a szociális tűzifaigény 90 százalékát a Mecsekerdő biztosítja.

Ripszám István emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt két évben már volt lehetőség arra is, hogy nyáron szállítsák ki a tüzelőanyagot. A vezérigazgató ennek előnyei között említette, hogy így a rászorulók szárazabb faanyagot kaphatnak, ami jobb hasznosulással és kisebb szennyezőanyag-kibocsájtással jár. Az erdőgazdaság számára pedig a nyári kiszállítás logisztikai tekintetben is könnyebbséget jelent, mivel azt kedvezőbb feltételek között tudják bonyolítani, mint a csapadékos, sáros ősszel vagy télen.

Ripszám István lapunk érdeklődésére elmondta, hogy térségünkben jellemzően a jó fűtőértékű kemény fát keresik. Leginkább a bükköt, tölgyet, gyertyánt és csertölgyet kérnek az önkormányzatok. Ugyanakkor az igényelt tűzifa fajtáját az adott igénylő önkormányzat fekvése, valamint az azokhoz közeli területek faanyaga is meghatározza, mivel a szállítási költség a hivatalokat terheli.

„Rövid ellátási lánccal tudunk dolgozni, ami az ügy filozófiája szempontjából is fontos” – fogalmazott a vezérigazgató.

Mint arról beszámoltunk, idén is ötmilliárd forintos keretösszegben biztosít támogatást a kormány az ötezer fős lélekszám alatti települések önkormányzatai számára szociális célú tüzelőanyag vásárlásához. A program 2011-ben indult, akkor mintegy 850 millió forint támogatásban részesült országosan 456 önkormányzat, és több mint 45 ezer szociális rászorulton tudtak segíteni. Az évek során az összeg ötmilliárd forintra emelkedett, és ma már mintegy 180 ezer szociálisan rászorultnak jelenti az otthon melegét.

A tavalyi, azaz a 2023/2024. évi szociális tüzelőanyag-program keretében február 15. előtt minden önkormányzathoz eljutott az a tűzifamennyiség, amelyet a program keretében az állami erdészeti társaságoktól rendeltek. A cégcsoporttól országosan 2087 önkormányzat több mint 164 ezer köbméter tűzifát vett át.