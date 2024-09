Szeptember 10. az Öngyilkosság-megelőzés Világnapja. Ezen a napon emlékezünk azokra, akik öngyilkosság következtében haltak meg, és hívjuk fel a figyelmet arra, hogy az öngyilkosság megelőzhető, illetve annak fontosságára, hogy időben segítséget kapjanak a végzetes gondolatokkal küzdők.

A 2020-as adatok szerint az Európai Unió tagállamai közül Litvánia után Magyarország a második a befejezett öngyilkosságok tekintetében, ez azt jelenti, hogy 100 ezer lakosra vetítve 17,1 fő követ el öngyilkosságot.

1985 óta csökkenés mutatkozik a szuicid cselekedetek számában, de a 2020-as statisztika 10%-os emelkedést mutatott az előző időszakhoz képest, különösen a férfiak tekintetében. Magyarország különböző területein is eltérő az öngyilkosságok száma: Kelet-Magyarország, Dél-Alföld veszélyeztetettebb, míg Nyugat-Magyarországon az országos átlag alatt van az ilyen módon elhunytak száma. A pszichés betegségek, a függőség, a fájdalmakkal járó krónikus betegségek, az 55 feletti életkor, a férfi nem és a korábbi szuicid kísérletek, a krízis és a magány rizikófaktornak számítanak.

- A végzetes döntések megelőzésére, a krízishelyzetek kezelésére világszerte telefonos lelkisegély szolgálatok jöttek létre, melyek azt hirdetik, hogy mielőtt kárt tenne valaki magában, telefonáljon, kérjen segítséget! - hívja fel a figyelmet Székely Zsuzsanna, a Lélektér Ifjúságsegítő Alapítvány elnöke. - Hazánkban 24 órás segítség kérhető a 116 123 telefonszámon a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségétől, és vannak célcsoportokra specializálódott szolgálatok is. Az Ifjúsági Lelki Elsősegély a 137 00 számon hívható hétköznapokon 17-21 óra között, a Kék Vonalat 25 év alattiak kereshetik a 116 11 számon, a DélUtán Telefonszolgálatot 40 év felettiek érhetik el a 137 77 telefonszámon. Mindegyik szolgálat ingyenesen elérhető, képzett önkéntesek segítenek, a hívó is és az ügyeletes is névtelenségét megőrizve beszélhet, a segítőket titoktartás köti - részletezte az alapítvány elnöke.