Arra nem kaptunk választ, hogy az iskolakezdés, tehát szeptember 2-a után eltelt időszakban erre miért nem került sor. Mindenesetre az utcára az utóbbi időben rájár a rúd.

Hónapokig szívtak itt

Évekkel ezelőtt ugyan vezeték felújítás miatt volt lezárva, tavaly pedig az elképesztően lassan elvégzett, Szigeti út pár százméteres szakaszának átalakítása miatt terelték ide a forgalmat. Ez pedig folyamatos araszolást, dugót okozott az utcában és környéken. Akkor azonban képtelen volt a baloldali önkormányzat arra, hogy a kivitelezőket gyorsabb munkavégzésre kényszerítse, sőt az eredetileg is már félévre tervezett munka befejezésére még egy hónapot adtak a cégnek.

És nincs vége...

A Kürt utcában nem is olyan régen pedig nekiláttak az elektromos hálózat felújításának, ami miatt szintén korlátozni kellett a forgalmat. Ekkor egy szakaszon a járdát is felbontották, ami aztán új burkolatot is kapott. Csakhogy az átalakításoknak még nincs vége, hiszen ugyanitt épül majd meg a 40 milliós zebra is.

Péterffy Attila polgármester sajtókapcsolati tanácsadója, a különböző lejáratásokban és személyeskedésekben élen járó Barabás Béla fizetett hirdetésben magyarázkodott, hogy mégis miért költenek el 40 millió forintot a gyalogátkelőhely létesítésére a kétsávos utcácskában, ahol még jelzőlámpa sem lesz.

A baloldaliak azt állítják, hogy „felfestés előtt ki kell alakítani biztonságos átkelés körülményeit”, amihez „megfelelő szélességű” járdát kell építeni, ki kell váltani a járda alatti közművezetékeket is, és a csapadékvízelvezetést is meg kell oldani. Süllyesztett szegély is kell, valamint a gyengénlátók számára néhány méternyi speciális követ is el kell helyezni. Szerinte 15 méternyi hosszon 1,4 méter magas üvegkerítést is kell telepíteni. Ezek mellett egy lámpát is elhelyeznek, illetve 6 közúti táblát is kihelyeznek. Beszédes, hogy a szintén baloldali vezetésű fővárosban egy forgalmas belvárosi hatsávos úton jelzőlámpákkal ellátott, járdaszigetes gyalogátkelőhely kerül ennyibe, de még ott is sokalják ezt a pénzt.