Fontos, hogy az autósok is fokozottabban figyeljenek az utakon a következő hetekben, ugyanis a reggeli és a délutáni időszakban megnövekedett forgalomra lehet számítani. Az oktatási intézmények környékén vármegyeszerte ezért is találkozhatunk egyenruhásokkal. Mint azt már a korábbi években is megszokhattuk, a rendőrség idén szeptemberben is az oktatás kezdetének és befejezésének időszakában kiemelt közterületi jelenlétet biztosít azon általános iskolák környékén, ahol ez közlekedésbiztonsági szempontból indokolt. A kijelölt gyalogos-átkelőhelyeknél a rendőrök figyelemmel kísérik a közlekedést és segítenek az átkelésben ha szükséges.

A Kormány határozata értelmében a 2020/2021-es tanévtől kezdve már minden diák ingyenesen kapja meg a könyveket, a köznevelésben és a szakképzésben tanulók idén is díjmentesen jutottak hozzá. Hoppál Péter országgyűlési képviselő és Tóth László Ákos, a Pécsi Tankerületi Központ igazgatója az elmúlt héten tartott sajtótájékoztatót a tanévkezdés apropóján. Mint arról az igazgató beszámolt, idén 1200 elsős diák indítja a tanévet, a 9. évfolyamra pedig közel 500-an járnak majd a Pécsi Tankerületben, ahol 14000 diák vesz részt az oktatásban. Arra pedig Hoppál Péter hívta fel a figyelmet, hogy a hátrányos helyzetű családok gyermekei számára tanszercsomagot is osztottak. Idén a Pécsi Tankerületben 1040-et, a Szigetvári Tankerület és Mohácsi Tankerület iskoláiban pedig 1000, illetve 1400 tanszercsomagot kaptak a diákok.