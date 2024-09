Az, hogy mennyit szánnának a fejlesztésre ténylegesen, nem világos, mert alapvetően együtt kezelik a "Pécsi-víz hasznosításával, duzzasztásával, valamint zöldfelületi fejlesztésekkel egybekötött inkubátorház kialakításával", és ezekre költenének el négymilliárdot a TOP-Plusz keretében.

Az összeg látszólag jelentős, de összesen Pécs számára 24 milliárd forintos TOP-Plusz keret áll rendelkezésre, miközben például a vasút fejlesztésére 16 milliárdot, a már említett Expo Centerre 5,3 milliárdot, vagy éppen a kisvasútra 10 milliárdot szánnának a baloldali elképzelések alapján, ami már bőven meghaladja a rendelkezésre álló összeget.

Koncepciótervet készítenének

Ilyen körülmények között most egy, a vásártér átalakításáról szóló koncepciótervre indítanának beszerzést a még regnáló baloldali önkormányzatnál mintegy 10 millió forint értékben. Ám már az ezzel kapcsolatos városházi dokumentumban is megjegyzik, hogy akkor lesz elszámolható ez a pénz, ha lesz pályázati forrás a projektre.

Mint a Lánc utcánál, és abból nem is lett semmi A módszer egyébként hasonlatos azzal, amit a Lánc utcai tömbház nyugdíjasházzá történő funkcióváltás kapcsán véghez vittek. Ott sem volt meg a tényleges fedezet, mégis adtak tervezői megbízást, és közel 70 milliót úgy fizettek ki, hogy végül egy megvalósíthatósági tanulmány alapján kiderüljön, nem is lehet gazdaságosan létrehozni ott szociális intézményt.

A jelennel is foglalkozhatnának

Ugyanakkor a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. kezelésében lévő vásártérre már most is komoly panaszok érkeznek, amiket nagyobb átalakítás nélkül a menedzsment is kezelhetett volna eddig is.