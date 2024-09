A három jelenlegi baloldali alpolgármester közül a DK-s Zag Gábor és az MSZP-s Nyőgéri Lajos biztosan tagja lesz a közgyűlésnek, hiszen a választáson bekerültek a testületbe. Ruzsa Csaba azonban ahogy 2019-ben, most sem vállalta a megmérettetést, de várhatóan még egyszer nem is tudja maga mellé beemelni Péterffy Attila a tisztségviselők közé. Tehát várhatóan Zagnak és Nyőgérinek marad némi jövedelme a városházáról is képviselőként, de az amúgy rendkívül vagyonos Ruzsának ilyen fizetése már nem lesz.