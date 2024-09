Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint lassan elhagyja a térséget a ciklon, amely a heves esőzéseket okozta Közép-Európában.

Az elmúlt egy napban főként a Bécsi-medencére hullott ismét jelentős mennyiségű csapadék. Hozzátették: a legfrissebb adatok alapján a következő 24 órában elsősorban már csak erre a területre, illetve az Inn- és a Traun-Enns-vízgyűjtőkre várható számottevő, átlagosan 20-35 milliméter eső. Mint írták, egyes osztrák folyószakaszokon már lezajlott a tetőzés, ugyanakkor a folyamatos esőutánpótlás elhúzza az árhullám levonulását.

Közölték: a Duna a magyarországi szakaszon többnyire a harmadfokú készültségi szintet meghaladóan tetőzik majd. Hozzátették, bár az árhullám lényegi része még nem ért el Magyarországra, a vízügy Országos Műszaki Irányító Törzse (OMIT) folyamatosan dolgozik, és koordinálja a védelmi előkészületeket, a frissülő adatokhoz igazítva finomítják a szükséges létszám- és eszközigényt.

Az ország más részeiből átvezényelt több mint félezer vízügyes már elfoglalta a helyét, valamint megérkeztek és dolgoznak az önkormányzati védekezéshez kért műszaki irányító szakemberek is. Budapesten várhatóan szombaton tetőzik majd a folyó, 854 centiméteres vízállással, megközelítve a valaha mért legmagasabb, 891 centimétert. Mohácsnál hétfőn reggel 342 centimétert mutatott a vízmérce.

A hét végéig naponta több mint egy méterrel emelkedik majd a vízszint, péntekre már 755 centis vizet várnak, ekkor már érvényben lesz az elsőfokú készültségi szint. Vasárnap pedig már a másodfokú is, az előrejelzés szerint akkor 863 centiméternél jár majd a víz. Ez azonban még mindig nem az ár tetőpontja, a folyó ugyanis ezt követően is tovább árad, így minden bizonnyal a legmagasabb, harmadfokú készültséget is el kell majd rendelni, amire 900-as vízállásnál kerül sor.

A korábbi árhullámok tapasztalatai alapján a folyó budapesti tetőzését követően három-négy nappal kerülhet sor erre Mohácsnál, azonban ezt például az is befolyásolhatja, érkezik-e további utánpótlás csapadékból addig. A jelenlegi helyzet alapján úgy tűnik, a folyó vízszintje a jövő hét elejére-közepére várható tetőzéskor Mohácsnál megközelítheti a 2013-ban mért legmagasabbat (964 centiméter), de azt nem haladja majd meg.