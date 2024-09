– Mennyire ismerős nekünk ez a több évtizedes, a vidéket mindig lesajnáló gondolkodás. A híd mellé újabb hidat, vidékre meg semmit. Ez eddig is ismert volt. Évtizedekig elfogadtatták velünk. A mohácsi híd száz éve, Trianon óta erős igény, a Szeged-Pécs összeköttetését teremti meg. Jó tíz év alatt készítettük elő, most megvalósul, akkor is, ha mások erősen tiltakoznak ellene.