– Hasonló úton járunk most is néhány újdonsággal. Például mostantól adminisztráljuk a XXI-fogásokat (tarokkban ez a csúcsesemény), ingyenes kezdő tanfolyamot hirdettünk, többfordulós készségfejlesztő tarokk-kvízt tölthettek ki a játékosok, és hagyományteremtő jelleggel összecsaptak a fiatalok és a szépkorúak. Volt tarokkmajálisunk, múlt hónapban tarokktúrát indítottunk Orfűre, s lesz szeptemberben 80 éveseké a világ! elnevezéssel speciális játéknapunk, miután idén a tagok közül nyolcan már a nyolcvan felettiek táborát erősítik. Megünnepeljük 10 éves fennállásunkat is ősszel, és újdonság az is, hogy rendszeresen hírt adunk a tevékenységünkről a Facebook PKK tarokk­csoportjában, valamint a klub levelezőprogramján. A célunk az, hogy új társakat nyerjünk meg a tarokkhoz, hogy tovább tudjuk vinni a nemes játék hagyományait.