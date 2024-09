Lapunk szeptember elején számolt be arról, hogy új részletek kerültek napvilágra a pécsi műjégpálya tervezett befedésével kapcsolatban. A jelen állás szerint csaknem 690 millió forintos támogatással együtt, összesen mintegy egymilliárd forintba kerülő, nagy volumenű fejlesztés a jövő márciusi szezonzárás után indulhat. Még július közepén Csizmadia Péter, a Fidesz pécsi frakcióvezetője a konkrét beruházási összeg megjelölése nélkül arról számolt be lapunknak, hogy Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára zöld lámpát adott pécsiek által is vágyott beruházásnak.