– Fontos tisztázni, hogy az Óbányai-völgy és a Hidasi-völgy a Kelet-Mecsek két lefokozottabban védett völgye, mivel színes az ökológiai környezet, különleges növények találhatóak itt, és állatok szaporodnak a patakmederben. Ezért például kerékpárral vagy lóval sem lehet itt végigmenni. A túrázók is csak a turistaútvonal mentén látogathatják, nem térhetnek le a turistaútvonalról – kezdte a helyzet árnyalását Takács Ferenc, az egyesület elnöke.

Hazánkban is egyre népszerűbb lett az angolul stackingnek hívott alkotó tevékenység. Már az Óbányai-völgyben is előfordulnak ilyen alkotások.

Fotó: AlexandrinaZ / Forrás: Shutterstock

Természetkárosítás az Óbányai-völgyben

Mint mondta, ezért is hatalmas probléma, hogy időről időre megjelennek a kis kőpiramisok. Az egyesület megfogalmazásában is az szerepel, hogy a mederanyag legcsekélyebb bolygatása is jóvátehetetlen környezeti károkkal jár, hiszen a kövekre tapadó, alattuk lapuló vízi élőlények ilyenkor szárazra kerülnek vagy lesodródnak. A rakosgatás akár az áramlás mértékét és dinamikáját is gyökeresen megváltozhatja. Így tehát az építmények lehet, hogy látványosak, csak nem egy fokozottan védett természetvédelmi területen, a Mecsek patakmedreiben, hanem például olyan magashegyi területeken, ahol a turistaútvonalakat nem lehet megjelölni, megfesteni. Ott útiránymutatók lehetnek ezek az építmények. Ha valaki a saját sziklakertjében kirak kőből, kavicsból szobrocskákat, ott is jól mutathatnak.

– Sokan kérdezik, hogy miért baj az, ha egy követ arrébb rakunk? Nem is egy kővel van a probléma. Az egy kő után jön a következő, és az azt követő. Majd divattá válik a dolog, melynek aztán természetkárosító hatása lesz. Járjunk úgy a természetben, hogy tudjuk: mi vendégek vagyunk. Élvezzük a csendet, a patakcsobogást, s cselekedjünk úgy, hogy az unokáink is gyönyörködhessenek majd benne

– foglalta össze gondolatait az elnök.