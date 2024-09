Baranyában szeptember 17-én kezdődtek meg az ár fogadásána előkészületei, három településen - Bárban, Dunaszekcsőn és Mohácson - volt szükség a védekezés megszervezésére. A védekezés koordinálásáért felelős testületek, így a helyi védelmi bizottság éjjel-nappal, minden órában nyomon követték a helyzetet. A Dunán közelítő árhullám miatt a megyében rendre a legveszélyeztetettebb település Dunaszekcső, a falut ugyanis nem védik gátat. Éppen ezért úgynevezett nyúlgát kialakításához láttak hozzá az Alsó-Dunasor utcában, s a Dunába ömlő, ár idején visszaduzzadó patak környékét is homokzsákokkal vették körbe.

A szakemberek már ezt megelőzően mindenütt meghatározták a védelmi szakaszokat, kijelölték azok vezetőit és az ott dolgozó embereket. Megszervezték a homokszállítást és az egyéb, a védekezéshez szükséges dolgok célba juttatását. Mohácson arra kérték a szigeti nyaralók tulajdonosait, helyezzék biztonságba az ott tárolt értékeiket.

– Minden a tervek szerint halad, van elég anyag, ember, szervezetten halad a munka, péntekre el is készülhetünk a munka nagy részével

– nyilatkozta lapunknak múlt szerdán Dunaszekcső polgármestere, Faller János.

A faluban több mint egy kilométer hosszúságban kellett ideiglenes védműveket emelni a Duna partján, a helyiek mellett közelebbről és távolabbról is érkező önkéntesek is kivették a részüket a feladatokból. A védekezést megkönnyítette, hogy egy négyszáz méter hosszú, gumiból készült mobil gát is elhelyeznek, amivel rengeteg homokzsákot tudtak kiváltani. Utóbbiakból így is több tízezerre volt szükség.