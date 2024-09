– Mi a meglátása a magyarok jelenlegi egészségével kapcsolatban? Több ortopédiai panasszal fordulnak szakemberhez?

– Igen, egyre többen élnek mozgásszervi panasszal. Egyrészt van egy öregedő társadalmunk, ennek megfelelően pedig több az idős ember, ebben a korban jelentkezik a legtöbb mozgásszervi probléma. Szerencsére az élethossz is folyamatosan nő, ez viszont hozzájárul ahhoz, hogy még többen fordulnak ilyen panasszal szakemberhez. Mindemellett egyre több a túlsúlyos és keveset mozgó, inaktív életet élő ember, ami tovább erősíti a mozgásszervi problémák megjelenésének esélyét. Ami azonban biztató, hogy a társadalmunknak egyre inkább igénye van arra, hogy ne csak a várható élethosszt, hanem az egészségben, jólétben töltött időt is növeljük. Emlékszem, hogy a dédimnek sok ízületi problémája volt, de csak annyit mondott, hogy ő már öreg és mindez együtt jár a korral, ezért nem is kért segítséget. Ma már ezt kevésbé fogadjuk el és bátrabban fordulunk szakemberhez.

– Fiatalok körében is megfigyelhető egyre több ortopédiai panasz, mégsem mernek orvoshoz fordulni.

– Sajnos a fiatalokra jellemző az, hogy sokkal nehezebben szánják rá magukat arra, hogy segítséget kérjenek. Úgy gondolom, hogy ennek az egyik oka az, hogy főleg az állami betegellátáshoz gyakorlatilag csak munkaidőben lehet hozzáférni, és akkor is viszonylag hosszabb időt vesz igénybe, mire egy ortopédia szakrendelésen fogadják. Ez egy fiatalnak azt jelentené, hogy kimarad a munkából. Ha azt javasoljuk, hogy vegyen részt valamilyen kezelésen, például gyógytornán, vagy műtétre van szüksége, akkor pedig még inkább felborul az élete, még többet kell táppénzen lennie. Így természetes, hogy a fiatalok nehezebben szánják rá az idejüket egy vizsgálatra. Azt is tapasztalom, hogy ők bíznak abban, hogy ezek a panaszok majd maguktól megoldódnak, meggyógyulnak, ha eleget várnak. Csak azt tudom javasolni, hogy mielőbb forduljanak orvoshoz, ha bármilyen gondot tapasztalnak, mert ha halogatják, később nagyobb probléma is lehet egy eleinte gyorsan, könnyen kezelhető betegségből.