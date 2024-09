Inkább az újrahasznosítás

A kinőtt ruháktól is most jött el az ideje megszabadítani a szekrényeket. Ezeket a már említett karitatív szervezetek mindig fogadják, de az ország számos pontján elérhető ruhagyűjtő pontoknál is leadható ömlesztve mindenféle textília, még a cipők is, így a tornacsuka is. Az idősebb hölgyek még tudják, hogyan kell a kinőtt, páratlan, lyukas zoknikból rongyszőnyeget készíteni; ha van ilyen ismerős, bátran adjuk neki az egész családét!