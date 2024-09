Az összefogásnak köszönhetően teljesen új arculatot kapott az intézmény: új kerítés épült, a homlokzat és a belső terek festésére, a technikaterem meszelésére is sor került, a drótkerítés is megújult, és a faültetés, tereprendezés se maradt el. - Belül lambériacsere, újra mázolt ajtók. új kilincsek és 10 darab klíma biztosítja, hogy kényelmes és szép környezetben tanulhassanak diákjaink. Az anyagi támogatáson kívül megmozdult a falu, és sokan felajánlották a segítségüket. Egy nyugdíjas bácsi tíz madárodút készített iskolánknak, ezen kívül rovarhotellel is gazdagodott az intézmény. A belső festést a szülők társadalmi munkában végezték. Az egyik család új padokat készített az udvarunkra, a másik az emlékkövünk csiszolásával és az időkapszula helyének betonozásával járult hozzá a szépüléshez. Készül iskolánk névtáblája is - emelte ki a munkaközösség-vezető.

A szeptember 21-i ünnepségre nagyjából 500 fős vendégseregre számítanak, és négy helyszínen - az iskola épületében és külső részén, a gondozási központban, a tornateremben és a az ifjúsági ház mögötti sátorban - zajlanak majd a programok. Többek közt iskolatörténeti képkiállítás, és régi tankönyv-kiállítás is várja majd a látogatókat, az ünnepi alkalomra évkönyv és fotókönyv is készült. Az egész napos rendezvényre kulturális programok sorával készül az intézmény.