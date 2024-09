– Az ünnepség megszervezésének ötlete 2023 áprilisában merült fel először, akkor egy bensőséges hangulatú, kevesebb elemből álló rendezvényben gondolkodtunk. Azóta növekedett rendezvénysorozatunk, így bővült négy helyszínné, ahol iskolánk emlékeit elevenítjük fel és bővítettük kulturális eseményeinkkel, valamint egy labdarúgó mérkőzéssel, amellyel az intézmény egykori igazgatója előtt tisztelgünk

– részletezte Zsigmondé Tóth Rita az ünnepség főszervezője, a felsős munkaközösség vezetője.

Programunkban szerettünk volna minden korosztály ízlésének megfelelni, az idősebbeknek versekkel készülünk, a fiataloknak táncos-énekes produkciókkal. Évekre visszamenő hagyományainkat szeretnénk ismét feleleveníteni azzal, hogy a Lippói Nemzetiségi Fúvószenekar – amelynek több tanulónk is tagja – is fellép, és előadásával tovább emeli rendezvényünk fényét. Nemcsak diákjaink készülnek műsorral, hanem a környezetünkben élő nagymamák és nagypapák is – emelte ki a munkaközösség-vezető.

A szeptember 21-i ünnepségre nagyjából 500 fős vendégseregre számítanak, és négy helyszínen – az iskola épületében és udvarán, valamint a gondozási központban, a tornateremben és az ifjúsági ház mögötti sátorban – zajlanak majd a programok. Többek közt iskolatörténeti képkiállítás, és régi tankönyv-kiállítás is várja majd a látogatókat, az ünnepi alkalomra évkönyv és fotókönyv is készült. Az egész napos rendezvény zárásaként az iskola diákjaiból álló focicsapat a PMFC csapatával mérkőzik meg.