Azt gondolom, erre az eredményre méltán lehet büszke mindenki Pécsett, és a Pécsi Tudományegyetemen, de akár minden magyar magáénak érezheti a sikert, hiszen fővárosunk és a baranyai vármegyeszékhely is kimagasló eredményt ért el. Az is árulkodó, hogy több mint 30 helyet lépett előre városunk a tavalyi rangsorhoz képest. Nem véletlen az a tendencia, amely megmutatkozik egyetemünkön, vagyis néhány év leforgása alatt megduplázódott a külföldi hallgatóink száma. Az a tény, hogy a határainkon túlról érkezők körében is egyre népszerűbb a PTE, remek visszajelzés számunkra