A kertvárosi 15. választókerületben Pécsen négy jelölt indul ugyan, de az évente több mint 200 milliót elégető városi támogatásból működő Pécsi Kommunikációs Központ Kft. városi lapjaiban elsősorban a baloldali koalíciót erősítő, a polgármestert támogató jelöltet mutatják be, aki ráadásul még a szavazólapon is titkolja, hogy valójában jobbikos.

Körömi Attila azt kérte, hogy szabjanak ki pénzbírságot

Fotó: B. M.

Körömi Attila független jelöltként indul a szeptember 22-én tartandó időközi helyi választáson, a pécsi önkormányzat tulajdonában álló médiacég által kiadott lapokban szerinte a választási eljárásról szóló törvényt folyamatosan megsértik, mert a közpénzeket felhasználva nem teremtik meg esélyegyenlőséget a jelöltek számára. Emiatt a Területi Választási Bizottsághoz fordult, amelyben azt kérte, hogy a kötelezzék arra a céget, hogy a nyomtatott és az online kiadványaikban haladéktalanul mutassák be jelöltként őt és a programját.

Mint a kommunizmusban

Mint mondta, az ő adóforintjaiból is működő közlönyökben

„még a bemutatkozás lehetőségét is megvonták egy pártonkívüli szakiskolai tanártól" és

„elgondolkodtató időket idézve" diszkriminálva döntötték el, hogy kit mutatnak be és kit nem.

Kitért arra is, hogy a városi lap a „jobboldali szavazók médiuma, szerkesztősége is, ki kell őket is szolgálnia, nem teheti meg, hogy a város lakóira, választópolgáraira párthovatartozás alapján gondoljon, gondolatban eszerint osztályozza őket, ami súlyosan sérti a helyi demokrácia érvényesülését".

A Póré László ügyvezető és Nimmerfroh Ferenc főszerkesztő neve alatt futó kiadványok a független jelölt szerint a „rendszerváltoztatás előtti kor állampárti gondolkodásmódját idézik".

A propagandista duó azt is eljátszotta a jelölttel, hogy névtelen írásukban egy olyan párt egykori tagjának nevezték, aminek sosem volt tagja. Miután Körömi reklamált, napokkal később az online térben javították a hibát, de három hét múlva a nyomtatott, 68 ezer példányszámban megjelenő városi lapban ismét a korábbi valótlanságot állítottak róla.

Pénzbírságot kért, hogy leállítsa őket

Körömi a fentiek miatt a Baranya Vármegyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott beadványában a jövőbeni jogszabálysértés megelőzése érdekében visszatartó erejű pénzbírságot kiszabását kérte a városi balos médiavezérre, Póré Lászlóra.